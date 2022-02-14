الامن العام : القبض على مطلق النار في جبل الجوفة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد بلاغ ظهر اليوم بقيام أحد الاشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه احد المحال التجارية في منطقة جبل الجوفة في العاصمة ولاذ بالفرار .



ولم ينتج عن الحادثة اية اصابات بالارواح واقتصرت على اضرار مادية فقط .



وأكد الناطق الاعلامي أنه حُدد مطلق النار وهو شخص يوجد بينه وبين مالك المحل التجاري خلاف سابق وبالبحث عنه جرى تحديد مكان وجوده وتمت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري الاوتوماتيكي المستخدم وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاحالته للقضاء.

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