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السبت، 05-08-2023 03:42 م

الامن العام : انقاذ شخص سقط في بئر ماء

الدفاع المدني



الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني عجلون والشرطة تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص داخل بئر ماء فارغ بعمق خمسة أمتار بمحافظة عجلون.

إذ عملت الفرق المتخصصة على إنقاذ الشخص وإخراجه من داخل البئر باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث ، حيث كان يعاني من كسور في مختلف أنحاء الجسم، حيت تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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