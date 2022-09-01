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الخميس، 01-09-2022 09:17 م

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبرفقة قوة أمنية خاصة نفذوا حملة امنية في مناطق جنوب العاصمة على مروجي مواد المخدرات والأشخاص المطلوبين بتلك القضايا .

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة مداهمة مواقع عدد من أولئك الاشخاص ووضع كمائن لآخرين، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على اربعة اشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطر .

وأكّد الناطق الاعلامي انه في احدى المداهمات القي القبض على مروجين وضبطت بحوزتهم اربعة اسلحة نارية اضافة الى 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكميات من الحبوب المخدرة .

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