مجتمع الأعمال يدعو لضرب مهربي المخدرات بيد من حديد

الوكيل الإخباري - دعا مجتمع الأعمال، القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، إلى الضرب بيد من حديد، لمهربي المخدرات والجماعات التي تحاول المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوفه بكل الإمكانيات خلف الجيش والأجهزة الأمنية لإنجاز المهمة.

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وحيت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، الجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود لمواجهة المهربين والمخربين وكل الجماعات التي تحاول المساس بأمن الوطن، واحباط كل مخططاتهم الظلامية.



وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة بقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على التصدي لتجار المخدرات والمهربين والمخربين وضرب أوكارهم قبل وصولهم إلى الأراضي الأردنية، وحماية الحدود والمواطنين والدفاع عن مقدرات المملكة.



وقالت الجمعية إن مجتمع الأعمال يقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويدعم كل الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية أراضي المملكة والمواطنين والأمن الوطني في وجه الطامعين من عصابات التهريب.



وشددت الجمعية على أن سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، تتقدم على كل الأولويات والاعتبارات، مؤكدة أن الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه العربي وقادر على الوقوف بوجه كل قوى الشر والمضي بمسيرة البناء والتقدم والانجاز، وسيبقي على الدوام واحة أمن واستقرار وموطنا للتجارة والأعمال وحاضنا للاستثمار.