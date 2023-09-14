الامن العام : هذا ما فعله سائق تاكسي مع سائحة ايرلندية ؟ - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قام مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد بتكريم سائق على أمانته وعكس صورة الأردن بلد الأمن والأمان، حيث شكره وأشاد بحسن تصرفه ونخوته.



وبالتفاصيل قالت ادارة الشرطة السياحية في مديرية الامن العام ان السيد عواد سلمان، أحد نشامى سائقي التاكسي وجد هاتفًا نقالًا في سيارته بعد أن ترجلت منها سائحة ايرلندية .



واشارت انه بادر إلى مراجعة المركز الأمني للإبلاغ عن الهاتف ،حيث بادر المركز الأمني بمتابعة الأمر حتى الوصول إلى السائحة المعنية،حيث تم تسليمها الهاتف .

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