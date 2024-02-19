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الإثنين، 19-02-2024 11:07 ص

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 130 مليون م3

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن تخزين سدود المملكة الرئيسية ارتفع إلى 130 مليون م3 حتى صباح اليوم الاثنين، أي ما نسبته 45% من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3.

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وقالت الوزارة في بيان، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8.1 مليار م3 سنويا.

 

وأضافت أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71.8%.

 

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى كمية هطول مطري سجلت في عجلون خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بلغت 16.4 ملم.

 




 

 


 

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