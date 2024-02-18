الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية الخميس

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الأحد، 18-02-2024 09:12 م

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية الخميس

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم الخميس القادم الموافق ٢٢ شباط ٢٠٢٤، وفد المملكة الأردنية الهاشمية الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم ٧٧/٢٤٧ والذي صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ بشأن " الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

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