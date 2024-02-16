وزير الصحة يستقبل نظيريه العراقي والعُماني

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الجمعة وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة في سلطنة عُمان الدكتور هلال السبتي الذين يزوران المملكة للمشاركة في اجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.



وكان في استقبال الضيفين أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي كل من أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس والسفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد العجيلي والقائم بأعمال السفارة العراقية منيف علي حسين.

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