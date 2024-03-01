الامن العام يكشف تفاصيل حادثة طعن 4 مصلين داخل مسجد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين، في لواء الرصيفة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصا ثلاثينيا يُعاني من أمراض نفسية، دخل إلى مسجد الصحابة، يوم الأربعاء الماضي، أثناء صلاة العشاء في منطقة حطين بلواء الرصيفة، واعتدى بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين، حيث أُصيبوا بجروح سطحية.



وأضاف أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات

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