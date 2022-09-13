الامن العام يكشف مستجدات عمليات الانقاذ لعمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الانقاذ والاخلاء نجحت الان بإخلاء إصابة لسيدة من تحت الأنقاض ليكون عدد ما تم التعامل معهم لغاية الان وفاة وسبع اصابات.



مؤكدا ان فرق الانقاذ والاخلاء ما زالت مستمرة بعملها وبكامل طاقاتها للبحث واخلاء المحاصرين .



ونُهيب بالجميع اعتماد ما يصدر عن المديرية من بيانات كونها الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الاصابات من تحت الانقاض.

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