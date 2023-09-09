الامن يكشف تفاصيل إصابة طفل بعيار ناري بالرأس في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف مصدر أمني، السبت، عن إصابة طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.



وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن الطفل أصيب أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده. حيث تم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً.



وكشف المصدر عن التحفظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .

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