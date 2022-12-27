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الثلاثاء، 27-12-2022 04:30 م

الانتربول الأردني يُسلم فلسطين مطلوباً فاراً من وجه العدالة

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الوكيل الإخباري - سلّم الانتربول الأردني اليوم الثلاثاء، مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية لإنتربول فلسطين .اضافة اعلان


ونشرت وكالة معا الفلسطينية، عن العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهم غسل الأموال والتزوير بأوراق رسمية وإستعمال سند مزور" وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليمه اليوم عبر الانتربول الأردني.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص لإتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً. ( معا )

 




 

 


 

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