الانتهاء من تحويل المكرمة الملكية لمنتفعي المعونات الشهرية المتكررة

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن صندوق المعونة الوطنية أنهى تحويل المكرمة الملكية لمنتفعي برنامج المعونات الشهرية المتكررة.



وأضاف الضمور في تصريح صحفي الأحد، أن صندوق المعونة الوطنية حوّل المكرمة الملكية، وقيمتها 100 دينار لكل أسرة مستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة، والذين يقدر عددهم بنحو 107 آلاف أسرة، منهم نحو 30 ألف أسرة مكونة من فرد واحد، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون دينار، تم تحويلها عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.



وقال إن المكرمة الملكية تأتي للتخفيف عن المنتفعين من برنامج المعونات الشهرية المتكررة خلال شهر رمضان المبارك.

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