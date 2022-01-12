الاوبئة تكشف عن اجراءات للتعامل مع متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء على تشغيل فرق الرصد والفحص المخبري منذ البداية وتفعيل البروتوكول وتجهيز سيناريوهات للمستشفيات بالرغم من أن متحور أوميكرون أخف ضررا وأخف ذروة، لكنه سريع الانتشار.



وأشار حجاوي إلى رصد زيادة في حالات كورونا النشطة لكن إشغال المستشفيات في أقل مستوى له منذ 4 أشهر، مما يدل على أن حالات الإصابة بأوميكرون خفيفة الأعراض وتستلزم العزل والحجر المنزلي.

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