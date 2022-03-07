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الإثنين، 07-03-2022 04:47 م

الاوقاف تحتفل بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية الشؤون النسائية التابعة لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج والذي أقيم بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة.

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وقال الخلايلة: إننا في كل عام نحتفل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونردد الآيات الكريمة التي تدلل على هذه المعجزة الخالصة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتضاف إلى المعجزات العديدة، و للمعجزة الكبرى القرآن الكريم، وكل هذه المعجزات تدلل على صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم.


وأضاف أن الحكمة من تعدد المعجزات في مختلف الظروف والأزمان خلال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشكل جزءا من بناء الإنسان.


وتحدث الخلايلة عن المراحل التي مر بها الإسلام، والتي رافقها العداء والظلم والايذاء والعذاب والسخرية على مدار عشر سنوات من البعثة، وبداية الدعوة، بحق النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، لكنهم كانوا جميعا صابرين على ذلك، حفاظا على الدعوة إلى أن جاءت حادثة الإسراء والمعراج.


وأشار إلى أن ربط الإسراء والمعراج بالمسجدين الأقصى المبارك والحرام، يأتي تأكيدا على أهمية مؤسسة المسجد في الحياة، حيث فرض الله تعالى الصلاة على الأمة.

 



 




 

 


 

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