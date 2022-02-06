الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري -

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بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاحد 580914 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 114ر645ر2 شخصا.ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،شكل الأردنيون نسبة 62ر98 بالمئة فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة والاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 44ر1 بالمئة.وتلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي اليوم 7 ملاحظات و استفسار و شكوى تم التعامل مع بعضها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.