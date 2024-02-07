البترا تبدأ إجراء مسح أثري لمنطقة ساحة الخزنة لغاية المدرج

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، بدء العمل على إجراء مسح أثري في البترا بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنطقة ساحة الخزنة ولغاية المدرج.

اضافة اعلان



وقالت السلطة، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحفاظ على الموقع الأثري واستدامته وكجزء من ذلك جمع البيانات الهامة عن حالة الموقع بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع خبراء المركز الأمريكي للدراسات الشرقية ACOR .



وبينت أن إجراء المسح الأثري سيتم من خلال إستخدام تقنية الاستشعار عن بعد المتقدمة و رادارات اختراق الأرض ومقاييس التوصيل الكهرومغناطيسي والتي تسمح بالمسح تحت التربة لغاية عمق يبلغ 6م، لحماية آثار المدينة القديمة واستكشافها وفهمها.

