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الثلاثاء، 09-01-2024 11:51 ص

"النزاهة": التسجيل بمسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بدء التسجيل بمسابقة "هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد" الذي أطلقته الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بهدف تطوير لعبة إلكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، صباح الخميس المقبل، ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنظيم هاكاثون النزاهة جاء بهدف تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه ونشر ثقافة النزاهة الوطنية وتعزيزها وإدماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبـر تشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة في هذا المجال.

وأكدت أن إطلاق هذا الهاكاثون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز دور المؤسسات في احتضان الإبداع والابتكار، وتطبيقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل على تطوير الصناعات الإبداعية كالألعاب والرياضات الإلكترونية، وانسجاما مع متطلبات القمة العالمية لمكافحة الفساد لندن 2016.

ودعت الهيئة، الشباب المبدعين في مجالات برمجة وتصميم الألعاب وعشاق التحديات في هذا المجال وممن تتراوح أعمارهم ما بين (18 - 25) عاما إلى المبادرة بالتسجيل في المسابقة المعنية بابتكار لعبة إلكترونية في مجالات معايير النزاهة الوطنية والوقاية من أفعال الفساد ومحاربتها، ومكافحة غسل الأموال الناجمة عن أفعال الفساد، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين عن قضايا فساد، من خلال الدخول إلى رابط التسجيل الذي تتيحه الهيئة عبر نافذة مركز الابتكار والتدريب على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكن للمتسابقين الاطلاع على شروط المسابقة ومراحلها والجوائز المرصودة للمراكز الثلاثة الأولى.

ونوهت الهيئة بأنه تم رصد جوائز للفرق الفائزة، حيث يحصل الفريق الفائز بالمرتبة الأولى على 5 آلاف دينار، والفريق الفائز بالمرتبة الثانية 3 آلاف دينار، فيما يحصل الفريق الفائز بالمرتبة الثالثة على ألفي دينار، كما ستتم الإشارة إلى أسماء الفريق الفائز ضمن لعبته، في حين سيتم نشر الألعاب الفائزة ورعايتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، والموقع الإلكتروني للهيئة ومنصة سند الالكترونية والمنصات الإلكترونية للجهات الشريكة المعنية بالشباب، إلى جانب الحملات التوعوية والإعلامية الموجهة للشباب والطلبة، كما سيقوم مختبر الألعاب الأردني بتشبيك الفرق الفائزة مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع، تشجيعا لهم وتقديرا لجهودهم.

وشددت الهيئة على أهمية أن لا تتضمن فكرة اللعبة التي سيتم المشاركة بها أية إساءة دينية أو اجتماعية أو أخلاقية، وأن لا تحتوي على تجاوزات للآداب العامة أو مضامين غير أخلاقية وغير قانونية ولو بالإيحاء، أو مفاهيم تتعارض مع دور الهيئة ورسالتها، أو تتضمن إساءة لأي من الشخصيات الوطنية، لافتة إلى أن المشاركين سيخضعون إلى برنامج تدريبي سيتم عقده في مختبر الألعاب الأردني بعمان على مدار خمسة أيام عمل.

 




 

 


 

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