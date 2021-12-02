"البترول الوطنية" للوكيل: متفائلون باستخراج النفط والغاز من الجفر والسرحان

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام الشركة الوطنية للبترول محمد الخصاونة إن الشركة ستعمل باسرع وقت ممكن على دراسة البيانات والمسوحات التي أجريت في منطقتي الجفر والسرحان من أجل بدء التنقيب عن الغاز والنفط فيهما.وبين الخصاونة لـ " الوكيل الإخباري" ان الشركة الوطنية للبترول ومن خلال كوادرها ستعمل على تحليل هذه البيانات واجراء العمليات الجيوفيزيائية عليها وبدء الحفر في المنطقتين مع نهاية الربع الثاني من العام القادم على ابعد تقدير، مؤكداً على ان هناك تفاؤل باستخراج النفط والغاز من المنطقتين.وأضاف أن ما يميز منطقتي السرحان والجفر هو تشابه طبقات الأرض فيها مع طبقات الأرض في حقل الريشة، منوها إلى ان هذه البيانات تبعث الامل والتفاؤل وتشجّع لوضع هذه الطبقة بمكان من الاهتمام لغايات أعمال التنقيب.ونوه الخصاونة إلى أن اعمال المسوحات الجيوفيزيائية للمنطقة تمكّن من فهم العمر الجيولوجي للمنطقة، وهو ما يسهل آليات تنفيذ عمليات الحفر والتنقيب.وأضاف أن الأعمال التي ستتم في السرحان والجفر سوف تتزامن مع أعمال الحفر في حقل الريشة ومنطقة الأزرق، موضحاً ان ذلك سيوفر فهماً أكبر لطبقات الأرض في مختلف مناطق المملكة.وكان قد توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان يشهد العامين القادمين نشاطا قويا لاعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق الأردن.