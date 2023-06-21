الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

ترامب يصف ديسانتيس بالخائن

مطالبة نيابية بوضع أسس ومعايير لمنح الإعفاءات

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان

الأردن السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية

البحث الجنائي عن دفائن الذهب: قضايا احتيال وصلت قيمتها لـ مليون دينار

وفيات الأربعاء 21-6-2023

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

الهناندة: هناك فجوة ما بين متطلبات سوق العمل والمهارات

الصحة النيابية بصدد عقد اجتماع مع الصحة لتقييم إجراءاتها ضد الحصبة

الأربعاء، 21-06-2023 03:11 م

البحث الجنائي عن دفائن الذهب: قضايا احتيال وصلت قيمتها لـ مليون دينار

ebj9eKkKd0DuZYLNPHyoJeOYnYgM2yj7GjqIv1St


الوكيل الإخباري - قال العقيد اسامه أبو عذية مساعد مدير إدارة البحث الجنائي للعمليات إن القيم المالية في قضايا الاحتيال التي توهم الضحية بالعثور على دفائن الذهب في منزله وصلت إلى مليون دينار. اضافة اعلان


أضاف أبو عذية، عبر إذاعة الأمن العام، أن كل من يوهم أشخاص بان أسفل منازلهم يوجد دفائن ذهب هو نوع من أنواع الاحتيال. 

وبيّن أن طرق الاحتيال من هذا الباب عديدة أبرزها إيهام الآخرين بوجود تماثيل أو عملات أو اواني أو غيرها وهو ما يوقع الضحية في شباك الاحتيال. 

وأكد أبو عذية أن العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية دمروا بيوتهم وخربوها بعد أن حفروا أسفلها وتكبدوا خسائر مالية كبيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1687347287846

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان

1687349061512

المجلس التمريضي ينظم ورشة تدريبية بالمحاكاة السريرية

1687347953108

استحداث تخصص بكالوريوس تمريض في البلقاء التطبيقية

6202320184028336182814

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

3b3c2481ca1ae35f000dad12ced3a93b

التربية: 8800 طالبة وطالب يشاركون في البرنامج التدريبي الوطني "بصمة"

60e884b0-8307-42ee-94c5-28cffdfbc988

المياه تنفذ برنامجاً تدريبياً تحت عنوان: أساسيات المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي

أخبار متعلقة
الامن

الامن العام : القبض على اخطر المطلوبين في الاردن

347228604_568989958654173_884306175022078040_n

127 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة في الأردن

920228202456829612883

وفاة عشريني إثر حادث دهس على طريق إربد - عمان

3dAZuf6KFaKAXJZOY3LV7hs5HPINE24NPZDAK3aj

الأمن: التعامل مع 603قضايا مخدرات والقبض على 1053 شخصاً خلال الشهر الماضي

cb2c2db59dc28e42d83d0d76cd3fc507

إخماد حريق شب باطارات مركبة شحن على الطريق الصحراوي

مديرية الامن العام

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان