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الإثنين، 05-06-2023 09:18 ص

وفاة عشريني إثر حادث دهس على طريق إربد - عمان

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الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني متأثراً بالإصابات التي تعرض لها، إثر حادث دهس، وقع أمس الأحد على طريق إربد - عمان.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور، وقع بين مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء ونتج عنه 3 إصابات.


وأشار إلى أن الرقابة المرورية والمستمرة من قبل الدوريات ضبطت مركبة تسير بسرعة 208 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي.


ولفت إلى أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، جميعها مخالفات خاطئة سببت عدد من الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.


 




 

 


 

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