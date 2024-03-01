البحرية والزوارق تنقذ مواطناً بخليج العقبة

الوكيل الاخباري- تمكن فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن تعرض لإصابة أثناء ممارسته إحدى الرياضات المائية في خليج العقبة.

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جاء ذلك بعد أن تم رصد الحالة من قبل إحدى زوارق الدورية التابعة للوحدة حيث تم إبلاغ مركز العمليات البحري وتم تحريك زوارق الإسعاف والسلامة العامة، وإنقاذ المواطن وإجراء الإسعافات الأولية له ونقله إلى رصيف نادي اليخوت الملكي وتسليمه لمديرية دفاع مدني العقبة استكمالاً لإجراءات تحويله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالته الصحية جيدة