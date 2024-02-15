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الخميس، 15-02-2024 05:59 م

صدور إرادات ملكية سامية اليوم الخميس

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الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في مملكة اسبانيا رغد باسم السقا مندوباً دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في مدريد.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في جمهورية أندونيسيا صدقي عطا الله العموش سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) في جاكرتا.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تعيين السفير الأردني لدى جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور وصفي عبد الله عياد، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية موزمبيق.

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