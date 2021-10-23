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السبت، 23-10-2021 01:20 م

البحوث الزراعية و'الفاو' يتفقان على تنظيم مهرجانات زراعية لتمكين الأسر الريفية

مزاعين


الوكيل الإخباري- وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، اتفاقية تعاون لتنظيم مهرجانات للمنتوجات الزراعية بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين.

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وتشتمل الاتفاقية على تدريب وتأهيل المزارعين والمهندسين والسيدات الريفية على كيفية التعامل الأمثل في إدارة تسويق المنتج؛ بدءا من التعبئة والتغليف والاشتراطات الصحية وطريق عرض المنتج ليتمكن من الحصول على أعلى منافذ تسويقية للخروج بمنتج ريادي وكمية مبيعات رائدة.


كما تشتمل على تنظيم مهرجانات الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية، ومهرجان الرمان في إربد، ومهرجان الأغوار الجنوبية للمنتجات الزراعية.


وقال ممثل منظمة (الفاو) في الأردن نبيل عساف، إنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال تمكين الأسر الريفية والمزارعين من خلال توفير منافذ تسويقية لمنتجاتهم الريفية والزراعية، وعلى رأسها الزيتون وزيت الزيتون.


وأشار إلى أن إدارة المركز الوطني للبحوث الزراعية لمهرجان الزيتون كانت ناجحة بكل المقاييس تنظيما وترتيبا وبحجم المبيعات وأعداد المتسوقين والزوار.

 




 

 


 

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