منحة بـ 7.85 ملايين دولار لإنشاء خط ناقل للمياه في وادي الأردن

الوكيل الاخباري - وقعت الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة منار المحاسنة اتفاقية خاصة لإنشاء خط ناقل رئيسي للمياه في وادي الاردن بقيمة 7.85 ملايين دولار أميركي مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).



ويهدف إنشاء الخط إلى تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله.



وقالت السلطة في بيان، إنها تساهم بقيمة 2.45 مليون دولار من الكلفة الكلية لمشاريع (FARA) لقطاع المياه والتي تبلغ 152 مليون دولار ضمن جهود قطاع المياه بخفض الفاقد وتحسين ادارة المصادر المائية في وادي الأردن.

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