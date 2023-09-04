البدء بإعادة إنشاء طريق عنجرة - راجب بتكلفة 256 ألف دينار

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول بدء العمل الفعلي بمشروع إعادة إنشاء وتعبيد طريق عنجرة – راجب (سكرين) بعد إنجاز أعمال التوسعة بما يتناسب وطبيعة المنطقة.

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وأكد الزغول أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية ليصبح قادرا على استيعاب حركة السير المتزايدة والنشطة، لافتا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع باشرت بأعمال كشط الطريق والتسوية والتأسيس وعمل الفرشيات اللازمة قبل تعبيده بالخلطة الساخنة بهدف إنجاز المشروع كما هو مخطط له قبل دخول فصل الشتاء.



وقال إن قيمة العطاء تبلغ نحو 256 ألف دينار ويشمل توسعة وإعادة إنشاء وتأهيل وتعبيد الطريق بالخلطة الساخنة من المثلث الغربي وحتى مثلث أم الخشب بطول 2 كم، مشيرا إلى أن الطريق يُعد حيويا ويخدم أكثر من 13 قرية وتجمعا سكانيا مثل بلاص، السفينة، راجب، ثغرة زبيد، دحوس، وتجمع قرى الصفا الذي يضم (الساخنة، الفاخرة، الزرّاعة، الشكارة، السوق، الصفصافة، الجبل الأخضر، الخشيبة الفوقا).



ولفت رئيس البلدية الى أهمية هذا الشارع الذي يخدم العديد من المدارس ويشهد حركة سير نشطة لوجود العديد من الأحياء السكنية التي يخدمها هذا الطريق باعتباره مدخلا لمنطقة عنجرة من الجهة الجنوبية الغربية.



وبين أن البلدية عملت على توسعة أطراف الشارع خصوصا المنعطفات الخطرة التي كانت تهدد حياة المواطنين وشهدت حوادث مرورية متكررة وإزالة الاعتداءات التي كانت تعيق العمل كما تم إقامة الجدران الاستنادية الحجرية في المناطق اللازمة الأمر الذي من شأنه المساعدة في تهيئة وحماية جسم الشارع من التصدعات والانهيارات التي قد تحدث بفعل الأمطار خلال فصل الشتاء.