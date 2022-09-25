الإثنين 26-09-2022
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عجلون : مبادرة لتجميل وتزيين حديقة حارة عربي
تزكية مجلس إدارة للهيئة الوطنية للتطوع مبادرون
السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
6 مزايا رائعة يمكنك تجربتها مع هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد المصمم لإلهامك
حزب الاتحاد ينظم لقاءاً سياسياً في غرفة تجارة الزرقاء
مجموعة العملاق تسجّل اسم الأردن في موسوعة غينيس للأرقام القياسية
جمعية كلّنا الخير الأردنية بدعم من شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن- تقيم حملة العودة إلى المدارس ضمن عددٍ من مناطق المملكة
كورونا
كورونا
سويسرا تقرر إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ كوفيد
زيادة خطر السكري من النوع الأول لدى الأطفال بسبب كورونا
إصابة الرئيس التنفيذي لـ فايزر بفيروس كورونا للمرة الثانية