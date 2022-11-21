الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 10:32 ص

البدء بتشجير جوانب الصحراوي وزراعات حرجية في غابة القطرانة

image (1)


الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الزراعة اليوم الاثنين بزراعة الغراس الحرجية لملائمة موقع تحريج غابة القطرانة، والتي تأتي استكمالا لخطة قطاع الحراج بزيادة المساحات الخضراء واستخدام المياه المعالجة في عمليات الري.

اضافة اعلان


ووفقا للخطة سيتم زراعة ما يقارب 5000 دونم من موقع القطرانة، إضافة إلى زراعة جوانب الطريق الصحراوي ومداخل المحافظات الجنوبية وبالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.

وتم وضع خطة استدامة لمدة 5 سنوات لتلك المواقع وعمليات الحماية المدرجة ضمن الخطة الزراعية والتي من شأنها المحافظة على تلك المشاريع وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية القريبة من تلك المواقع .

واعتبارا من بداية الشهر القادم، سيتم زراعة المواقع الشمالية بالغراس الحرجية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وباستخدام طريقة الشرنقة وإعادة تأهيل تلك المواقع بالغراس ذات الأنواع الأصيلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120227222337145634579

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

720229134630333937683

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

ww

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

11202216182711417071716

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

أخبار متعلقة
is-gorusmesinde-sorulabilecek-sorular-930x500-1

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الزراعة والتطوير الحضري - أسماء

main_image637a0ba996f2f

مصدري الخضار تستهجن قرار فتح باب استيراد البطاطا

102022471247305560477

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

897896

سائق مركبة شحن يسير عكس السير على الطريق الصحراوي - فيديو

maxresdefault

إطلاق مرحلة جديدة من مشروع سلاسل القيمة لزيت الزيتون

1200px-TreesInTheFog

بدء انقشاع الضباب عن مناطق في عمان وعلى الطريق الصحراوي