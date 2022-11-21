البدء بتشجير جوانب الصحراوي وزراعات حرجية في غابة القطرانة

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الزراعة اليوم الاثنين بزراعة الغراس الحرجية لملائمة موقع تحريج غابة القطرانة، والتي تأتي استكمالا لخطة قطاع الحراج بزيادة المساحات الخضراء واستخدام المياه المعالجة في عمليات الري.

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ووفقا للخطة سيتم زراعة ما يقارب 5000 دونم من موقع القطرانة، إضافة إلى زراعة جوانب الطريق الصحراوي ومداخل المحافظات الجنوبية وبالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.



وتم وضع خطة استدامة لمدة 5 سنوات لتلك المواقع وعمليات الحماية المدرجة ضمن الخطة الزراعية والتي من شأنها المحافظة على تلك المشاريع وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية القريبة من تلك المواقع .



واعتبارا من بداية الشهر القادم، سيتم زراعة المواقع الشمالية بالغراس الحرجية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وباستخدام طريقة الشرنقة وإعادة تأهيل تلك المواقع بالغراس ذات الأنواع الأصيلة.



