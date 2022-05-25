الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 04:29 م

البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن المقدسات

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الوكيل الاخباري - أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالمواقف "العروبية الخالصة" لجلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن قضايا العربية وصون وحماية الأمن القومي العربي.

وثمن العسومي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الـ 76، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، مؤكدا أن دبلوماسية الأردن الرصينة تعد نموذجا يُحتذى به في تحمُّل المسؤولية القومية العربية، والدفاع عن القضايا العربية العادلة.

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