البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الوكيل الاخباري- حذرت شركة البريد الأردني من رابط يتم تداوله يحمل اسم البريد الأردني بداعي النصب والاحتيال.



وقالت الشركة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية "فيسبوك" الخاصه بها اليوم الاربعاء: "عملائنا الكرام، يرجى العلم أن هنالك رابط يتم تداوله هذه الأيام يحمل إسم البريد الأردني بداعي النصب وانتحال صفة وشعار البريد الأردني حيث يقوم بإظهار حوالات وهمية للعملاء ويدعوهم لإستلامها".



واكدت الشركة أن البريد الأردني لا يستخدم هذا النوع من الروابط.

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