البريد الأردني يعلن عن خصم تشجيعي على شحنات البريد السريع

الوكيل الاخباري - أعلن البريد الأردني عن تقديم خصم تشجيعي على البريد السريع الخارجي والصادر من الأردن إلى جميع البلدان العربية بمناسبة الأعياد.

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وقال البريد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة والتي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 20 نيسان الحالي، تأتي للتخفيف على المواطن من أسعار أجور الشحن، حيث سيتم منح خصم بنسبة 25 % على البريد السريع الصادر من الأردن لجميع الدول العربية، ومهما بلغت الأوزان المراد شحنها.



وأوضح أن جميع المواطنين والمقيمين يستطيعون الاستفادة من هذا العرض، نظرا للارتفاع العالمي على أسعار الشحن، ما يؤدي إلى الحفاظ على حصص الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية ومساندة أصحاب الصناعات الأردنية للدخول إلى أسواق جديدة، ولتمكن إنتاجهم الوطني من الحضور في الأسواق العربية، وهو ما سينعكس على قيمة وحجم الصادرات الوطنية.



