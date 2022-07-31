البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

الوكيل الاخباري- شاركت جامعة البلقاء التطبيقية أمس السبت، بفعاليات اليوم العالمي لحماية الطبيعة التي نظمتها منظمة ايكوبيس الشرق الأوسط بدعم من الاتحاد الأميركي لحماية المصادر المائية ووكالة الإنماء السويدية للتعاون الدولي في الأردن.

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وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها 45 طالبا وطالبة من كلية الزراعة التكنولوجية في الجامعة، زيارات ميدانية لمحطات تنقية المياه والمتنزهات البيئية في الأغوار الوسطى والشمالية، وجلسات نقاشية حول الأمن الغذائي، ومحاضرة حول دور الشباب في حماية الطبيعة.



وأشار مدير منظمة ايكوبيس الشرق الأوسط في الأردن المهندس إبراهيم الكيلاني إلى أن تنقية المياه العادمة بالطرق الحديثة واستخدامها من أهم عوامل الأمن المائي.



بدورها، بينت مديرة مشاريع ايكوبيس المهندسة نوار أن من أهم أهداف المنظمة خدمة المجتمع المحلي، وتعريفهم بطرق حماية الطبيعة، وأهمية التنوع الحيوي.

من جانبه، أكد مدير متنزه الأردن البيئي المهندس محمد البراري أهمية الاهتمام بالماء والهواء والمحافظة على الطبيعة، مشيرا إلى أن قوانين الطبيعة يجب أن تحكمنا لنكون داخل بيئة آمنة.