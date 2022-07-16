العقبة: برنامج صيف الأردن يواصل فعالياته

الوكيل الإخباري- واصل برنامج صيف الأردن 2022 فعالياته، أمس الجمعة، بمدينة العقبة للأسبوع الثاني على التوالي ضمن فقرات فنية وترفيهية متنوعة بحضور مميز في ساحة الثورة العربية الكبرى.

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وتضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجوه ومسرحية للأطفال وعرض فلكلوري لفرقة معان ووصلة للفنان الأردني ماجد زريقات.



وأبدى الحضور إعجابهم وامتنانهم لمثل هذه الفعاليات التي تغنت بالوطن وإنجازاته وقيادته الحكيمة التي جعلت من الأردن بلد الأمن والاستقرار.