الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

الخميس، 15-02-2024 09:23 ص

البلقاء التطبيقية تعلن عن فرصة للتبادل الطلابي في اسبانيا - الشروط

65cb3de3eee04


الوكيل الإخباري- اعلنت وحدة التعاون والعلاقات الدولية/ دائرة الاتفاقيات الدولية والمحلية في جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح باب التقديم للترشح والاستفادة من فرصة التبادل الطلابي ضمن برنامج (Erasmus+) في جامعةUniversidade de Santiago de Compostela  الاسبانية، لدراسة فصل أكاديمي لمدة 5 شهور .

اضافة اعلان

 

الفرصة لطلبة البكالوريوس في تخصصات الكيمياء، والهندسة الكيمائية، واللغة الإنجليزية، وسيحصل الطالب على مخصصات شهرية ومساهمة في تذكرة السفر ضمن فرصة التبادل.


يُشترط لقبول الطلبات:


- ألاّ يقل معدل الطالب التراكمي عن جيد.
- ألا تقل الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بنجاح عن (36) ساعة معتمدة، ولا يكون الطالب في فصل التخرج.
 - أن يكون الطالب محققاً لمستوى اللغة الإنجليزية المطلوب في الجامعة المضيفة وهو على الأقل B1.

 

للمزيد من التفاصيل : انقر هنا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
304705

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

2202481441180105835

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

217981

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

الملك 10

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

1120231154833787562787

جامعة الطفيلة تدعو طلاب لاستلام مستحقاتهم المالية - أسماء

6MZ5wYxWZwCHSWknFGPzpUNI2zuCPjGKPn6eC51N

وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك بمعرض عالمي في الكويت

أخبار متعلقة
education

راتب وتذكرة سفر .. منح دراسية في اسبانيا