الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 11:45 ص

تكريم مجموعة سما الأردن (ألبان ومخابز اليوم) خلال زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الزرقاء

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الوكيل الاخباري- تم تكريم مجموعة سما الأردن للاستثمارات الصناعية والغذائية (ألبان ومخابز اليوم) خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء، حيث تسلم رئيس مجلس إدارة مجموعة سما الأردن عمر خليل ميدالية اليوبيل الفضية.

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وذلك تقديراً لجهود ومساهمة (ألبان ومخابز اليوم) البارزة في خدمة الوطن والمجتمع، وبخاصة دورها الإيجابي في دعم وتطويرالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والغذاء.

وتؤكد هذه الجائزة على مكانة مجموعة سما الأردن البارزة كواحدة من الشركات الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي توسعت بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني وتعمل ضمن رؤية جلالة الملك في تعزيز دور الصناعه المحليه وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

انطلاقاً من روح هذا التكريم، تعبر مجموعة سما الأردن عن فخرها العميق بتلقي هذا التكريم وتلتزم بالمواصلة في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية.

 


 


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