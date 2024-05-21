قبل امتحانات التوجيهي.. هل الشوكولاتة الداكنة تقوي الذاكرة؟

الوكيل الإخباري- عادة ما يشعر الطلاب بالقلق المستمر واضطرابات النوم مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، ومن ثم يتناولون بعض المواد الغذائية التي تساعدهم على تنشيط المخ وتقوية الذاكرة، ومن أبرزها "الشوكولاتة الداكنة".

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وأكد الأطباء، أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأثبت الباحثون أن تناولها يُغير تواتر موجات الدماغ ويجلب العديد من الفوائد في تحسين الذاكرة وتقليل التوتر.



وعادةً ما يحتوي 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على 11 جرامًا من الألياف، و67% حديد، و58% ماغنيسيوم، و89% نحاس، و98% منجنيز.



وأشار الأطباء، إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأحماض الدهنية الموجودة بالشوكولاتة الداكنة، فضلا عن وجود منشطات، مثل: "الكافيين والثيوبرومين"، ولكن من غير المرجح أن تبقيك مستيقظا في الليل، لأن كمية الكافيين الموجودة في المكون قليلة جدا مقارنة بالقهوة.



وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات للأكسدة والتي تساهم في منع الإجهاد التأكسدي، والذي يتسبب في عملية الشيخوخة الطبيعية، خاصة أنه سبب عدد من الأمراض، مثل: "أمراض القلب، والسكري، ومرض باركنسون، ومرض الزهايمر، والسرطان، وأمراض العيون".



وتعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين الوظائف الإدراكية، وضبط العمليات المعرفية، ومعالجة المعلومات والاحتفاظ بها، واسترجاعها، وذلك من خلال تعزيز تردد جاما، فإنه يمكن أن يحسن بشكل كبير أداء وعمل الدماغ.

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