"البلقاء التطبيقية" تفوز باستضافة مسابقة روبوتات إطفاء الحرائق

الوكيل الاخباري - فاز مجتمع الروبوتات والأتمتة في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية باستضافة مسابقة روبوتات إطفاء الحرائق بنسختها الرابعة على مستوى الجامعات و المعاهد التدريبية في المملكة .



وتعتبر المسابقة إحدى الاستراتيجيات الفاعلة لتشجيع التفكير الإبداعي لإيجاد حلول هندسية وتقنية ناجحة مبتكرة حيث أن هذه المسابقات تحاكي المهمات التي تقوم بها الروبوتات على أرض الواقع مثل البحث عن الناجين في الكوارث وإزالة الألغام الأرضية وإطفاء الحرائق وغيرها من المهام الصعبة، وتهدف إلى زيادة الوعي الطلابي بالروبوتات والأتمتة وتقنياتها لتحسين جودة الحياة في العالم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة