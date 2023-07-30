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الأحد، 30-07-2023 05:27 م

البلقاء التطبيقية تكرم فريقها المشارك ببطولة الجامعات للتايكوندو

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الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، فريق الجامعة المشارك في بطولة الجامعات الأردنية للتايكوندو.

وحصدت الطالبة رؤى اللوزي المركز الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في وزن تحت 57، في حين تمكن الطالب عبدالله عياد من تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية في وزن 68.

وحققت الطالبة آية زاهر المركز الثاني في وزن 62، وحصل الطالب عبدالرحمن عاصف على المركز الثالث في وزن تحت 80، فيما حققت الطالبة مروة صباح المركز الثالث في وزن 67.

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