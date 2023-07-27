الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 11:53 ص

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية عجلون الكبرى، بتنفيذ خططها التي وضعتها بهدف تحسسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والبنى التحتية في جميع مناطقها.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنه تم المباشرة بعمل الصيانة لوحدات الإنارة المعطلة وتركيب أذرع وحدات إنارة جديدة على الأعمدة في مناطق البلدية الخمس، بهدف تجهيزها لاستبدال جميع الوحدات القديمة وتعزيز الشوارع والأحياء السكنية بوحدات مُوفرة للطاقة (LED)، الأمر الذي من شأنه تخفيض فاتورة الطاقة الشهرية التي تدفعها البلدية لشركة الكهرباء .

وأضاف أن فرق الصيانة التابعة للبلدية تواصل العمل بترقيع الحفر في الشوارع ضمن اختصاص البلدية، وعمل الصيانة اللازمة من خلال ورش فنية مؤهلة ومجهزة بالمعدات والأدوات المناسبة لقص الخلطة القديمة وإزالة جميع المناطق المهترئة، ليتم استبدالها وترقيعها بالخلطة الإسفلتية الساخنة ضمن مواصفات فنية دقيقة.

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