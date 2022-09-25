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الأحد، 25-09-2022 10:43 ص

بدء تسجيل الطلبة لامتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

البلقاء


الوكيل الإخباري - يبدأ الأحد، تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2023، وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني.

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وأوضح العجلوني في بيان صحفي، أن تسجيل الطلبة للامتحان يستمر لغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/10/2022م، في حين تبدأ الامتحانات العملية للدورة الشتوية لعام 2023م اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 19/11/2022م ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/11/2022م.


أما موعد انعقاد الامتحانات النظرية لهذه الدورة فيبدأ بالورقة الأولى يوم الأربعاء والخميس الموافق 7 – 8 / 12 /2022، أما الورقة الثانية فموعد عقدها يوم السبت والأحد الموافق 10 – 11 / 12 / 2022، والورقة الثالثة الأخيرة فموعدها يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 13 – 14 – 15 / 12 / 2022.


وأشار العجلوني إلى فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الشتوية 2023 وهم:
المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2021 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.


المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2021 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبإمكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.


الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2022م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الصيفية 2022، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.


 




 

 


 

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