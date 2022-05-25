البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - احتفلت محافظة البلقاء اليوم الأربعاء، في مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرياضي بمدينة السلط بعيد الاستقلال السادس والسبعين بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورؤساء البلديات ومدراء الدوائر ورئيس واعضاء مجلس المحافظة والفعاليات الأهلية والشعبية.



وعبر المشاركون في الاحتفال عن اعتزازهم بقيادتهم الهاشمية وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوصول بالأردن إلى مواقع متميزة على مستوى العالم وقراراته الحكيمة في المحافظة على أمن المملكة في ظل الأحداث بالإقليم .

اضافة اعلان