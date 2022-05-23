بحث التعاون بين بلدية السلط وجامعة البلقاء

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون في مجالات التخطيط والدراسات وإقامة مشاريع مشتركة تخدم الجانبين.



وناقش الجانبان، إمكانية التعاون لإيجاد مبنى مناسب لنقل كلية العمارة إلى وسط مدينة السلط التراثي لعكس الأثر التنموي على وسط المدينة من خلال تحريك العجلة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، من خلال زيادة الجذب السياحي والاستثماري والتجاري لوسط المدينة.

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