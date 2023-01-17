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الثلاثاء، 17-01-2023 05:06 م

البلقاء: جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، ورئيس لجنة التقييم في الجائزة، الدكتور عمر الهنداوي.

وقدم الهنداوي عرضا تفصيليا عن الجائزة ورؤيتها ورسالتها المتمثلتين بالتميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني، والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية وتحفيز وتقدير المتميزين ونشر قصص نجاحهم.

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