الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 03:47 م

جامعة البلقاء تعرض نتائج بحوثها لحل مشكلة قطاع المياه

a03ee8be86b94820fac56621b90c7f2e


الوكيل الاخباري- بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الدكتور زكريا القضاة مع فريق عمل مشروع حوكمة التعاون بين قطاع المياه والقطاع الأكاديمي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سبل التعاون في هذا المجال.

اضافة اعلان


وناقشوا التصور العام لوزارة المياه والري والنتائج المتوقعة للتعاون، والتحديات والفرص لإجراء البحوث العلمية المتوقعة في الجامعة، ووصفا موجزا لموضوعات البحث المحددة وفقا لتصور قطاع المياه الذي يمثل فرصة متميزة للباحثين والطلبة، بالإضافة إلى عرض تجربة ونتاجات بحوث جامعة البلقاء التطبيقية.


وثمن الدكتور القضاة التشاركية والتعاون بين قطاع المياه والقطاع الأكاديمي الذي سيؤدي إلى توظيف ودمج الخبرات الأكاديمية، بهدف توفير الحلول للمعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه، مؤكدا أن هذا البرنامج سيشكل نقطة انطلاق لإشكال أخرى من التعاون مستقبلا.


بدوره، بين أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أن الوزارة تتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه بتنفيذ برنامج للتعاون بين قطاع المياه بجميع مؤسساته والقطاع الأكاديمي والبحثي، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لسد الفجوة المعرفية بين القطاعين من خلال مأسسة العلاقة العلمية والبحثية؛ انطلاقا من أهمية هذه العلاقة في تقوية وتبني الأفكار والبحوث العلمية والابتكارية في إدارة قطاع المياه في الأردن باعتباره من أكثر البلدان التي تعاني من الندرة المائية وتنامي التحديات التي فاقمت مشاكل إدارة مصادر المياه والنهوض بالخدمة التي يقدمها القطاع.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

1

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

820215125521807690077

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

120231516549434856852

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

9202221194511923576102

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

120236232018394677813

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

أخبار متعلقة
unnamed

الشابة بطيخة.. أنامل ذهبية تصنع دمى الكروشيه بلمسات إبداعية

1202311172658854613544

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وأكاديمية جورامكو

w

افتتاح منتدى التعليم الأردني الأميركي

4202210115022300373537

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

820223110456528384182

الإعلان عن نتائج الشامل - رابط

8202225143559806370482

مؤتمر صحفي لاعلان نتائج الشامل غدا