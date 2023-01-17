جامعة البلقاء تعرض نتائج بحوثها لحل مشكلة قطاع المياه

الوكيل الاخباري- بحث نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الدكتور زكريا القضاة مع فريق عمل مشروع حوكمة التعاون بين قطاع المياه والقطاع الأكاديمي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سبل التعاون في هذا المجال.

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وناقشوا التصور العام لوزارة المياه والري والنتائج المتوقعة للتعاون، والتحديات والفرص لإجراء البحوث العلمية المتوقعة في الجامعة، ووصفا موجزا لموضوعات البحث المحددة وفقا لتصور قطاع المياه الذي يمثل فرصة متميزة للباحثين والطلبة، بالإضافة إلى عرض تجربة ونتاجات بحوث جامعة البلقاء التطبيقية.



وثمن الدكتور القضاة التشاركية والتعاون بين قطاع المياه والقطاع الأكاديمي الذي سيؤدي إلى توظيف ودمج الخبرات الأكاديمية، بهدف توفير الحلول للمعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه، مؤكدا أن هذا البرنامج سيشكل نقطة انطلاق لإشكال أخرى من التعاون مستقبلا.



بدوره، بين أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أن الوزارة تتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه بتنفيذ برنامج للتعاون بين قطاع المياه بجميع مؤسساته والقطاع الأكاديمي والبحثي، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لسد الفجوة المعرفية بين القطاعين من خلال مأسسة العلاقة العلمية والبحثية؛ انطلاقا من أهمية هذه العلاقة في تقوية وتبني الأفكار والبحوث العلمية والابتكارية في إدارة قطاع المياه في الأردن باعتباره من أكثر البلدان التي تعاني من الندرة المائية وتنامي التحديات التي فاقمت مشاكل إدارة مصادر المياه والنهوض بالخدمة التي يقدمها القطاع.