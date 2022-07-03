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الأحد، 03-07-2022 09:05 ص

البنك الدولي: الحكومة أحرزت تقدما في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

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الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحرزت بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، "تقدما جيدا" في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يموّله البنك للأردن.اضافة اعلان


وأشار البنك، في تقرير تقييمي، أن المكون الأول للمشروع بشأن دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن، أسهم في إنشاء نظام للتدريب على المهارات الرقمية بمشاركة القطاع الخاص لخلق عدد من الوظائف، بحسب المملكة.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

وحوّل البنك الدولي 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات، ووافق مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، في آذار 2020 على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية

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