البيت العربي يحتفي بمجموعة شهد نساء للشاعر حجازي

الوكيل الإخباري- احتفى منتدى البيت العربي الثقافي، في المكتبة الوطنية أمس الأربعاء، بمجموعة الشاعر محمد تركي حجازي، "شهد نساء" الشعرية.

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وقدمت الناقدة الدكتورة إنعام القيسي، خلال الأمسية التي أدارها الكاتب جروان المعاني، قراءة نقدية للمجموعة استهلتها بالحديث عن عتبة الكتاب الأولى "الغلاف"، إذ رأت أن الشاعر والمصمم ودار النشر كانوا موفقين في وضع غلاف يحفّز المتلقي على قراءة الكتاب، ويقدم مدخلا واستهلالا مميزين ودقيقين له.



ونبهت القيسي إلى وجود تباين في المستوى الفني لقصائد المجموعة أشار إليه الشاعر حجازي ذاته في الافتتاحية التي كتبها في المقدمة، ذاهبة إلى القول إن الشاعر كان مميزا في مجموعته التي احتوت على قصائد "ثيمتها" الأساسية المرأة.



وقرأ حجازي عددا من قصائد المجموعة "شهد نساء"، من بينها "شتاء ملون، كالورد تأتي، أشهى النساء، غدا سألقاك، انتظار، سقوط مفاجئ" قبل أن يكرم رئيس المنتدى صالح الجعافرة الشاعر.



وقالت مديرة البرامج في المنتدى ميرنا حتقوة، إن المنتدى أخذ على عاتقه تنظيم فعاليات لشعراء وأدباء متميزين، انطلاقا من رسالته لدعم الثقافة الأردنية، والتعريف بالمثقفين وتكريمهم.