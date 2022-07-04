التحقيق بوفاة فتى بلواء الكورة في إربد

الوكيل الإخباري - تُحقق الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة غرب اربد، بحادثة العثور على جثة فتى يبلغ من العمر 14 عاماً ، وجدت بعد منتصف الليلة الماضية، بمنزله ببلدة تُبنة في لواء الكورة.



وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة إن بلاغاً ورد للأجهزة الأمنية بوجود جثة لفتى وجد مشنوقاً بواسطة حبل بمنزل ذويه، مشيراً الى أنه تم الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والمختبر الجنائي والطب الشرعي.

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وبين أنه جرى تحويل الجثة من مستشفى الاميرة راية بالكورة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، و التحقيق جارٍ.

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