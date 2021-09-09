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الخميس، 09-09-2021 05:06 م

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

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 الوكيل الاخباري - وقعت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء اليوم الخميس خمسة اتفاقيات تعاون ما بين شركة Automation Anywhere Inc العالمية وخمسة جامعات أردنية، سيتم بموجبها تدريب عدد من أعضاء الهيئات التدريسية في تلك الجامعات على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً.

ووقع الاتفاقيات رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة، ونائب رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعميد كلية الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور اسماعيل الحميدي والمدير الاقليمي لشركة استراتيجيات التقنية للشرق الأوسط TSME ممثل شركة Automation Anywhere Inc العالمية بالأردن المهندس عمر مضاعين وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.

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