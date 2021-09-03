تنويه حكومي بشأن تطبيق سند



الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم انه بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على الرمز الخاص بآلية التفتيش ويواجهون مشكلة في الدخول الى تطبيق سند استخدام خيار الهوية الصحية على صفحة التطبيق الرئيسية دون الحاجة للدخول للتطبيق وسيتم تزويدهم بالكود اللازم لعمليات التفتيش بطريقه سهلة وسريعة.



كما واضافت الوزارة انه يمكن استخدام المركز الحكومي الافتراضي (سند جو) على تطبيق واتساب من خلال ارسال كلمة مرحبا على الرقم المخصص 065008080 ثم اختيار وزارة الصحة ثم الهوية الصحية للحصول على الكود الخاص بالتفتيش.

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