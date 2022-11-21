التربية: اعتماد آلية جديدة للاختبارات المدرسية للطلبة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

نفى مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة زيادة عدد الاختبارات الشهرية لطلبة المدارس.



وقال في حديث لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين إن الاختبارات الشهرية بقيت 3 اختبارات في كل فصل دراسي لكن التربية اعتمدت آلية جديدة للاختبارات المدرسية منذ بداية العام الدراسي الحالي ولأول مرة.



وأشار كنانة أن التربية كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على اختبارين الاول والثاني للطلبة كتابياً أما الامتحان الثالث فقد كانت تُرصد علامته من خلال أداء الطالب على مدى الفصل الدراسي .



أما الآلية الجديدة ، شرح كنانة: " اعتباراً من العام الدراسي الحالي أصبحت الاختبارات الشهرية 3 اختبارات مقسمة إلى قسمين كتابي ، وأدائي" .

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وتابع " كل امتحان من الاختبارات الشهرية الثلاثة يكون تحصيله من 20 علامة تقسم بواقع 10 علامات للكتابي، و 10 علامات للأعمال الأدائية خلال الفصل الدراسي".

ونوه أن الأعمال الأدائية للفصل قد لا تكون على شكل اختبار قصير مشيراً إلى أن المعلم هو من يحدد الطريقة التي سيتم تحصيل العلامات الأدائية فيها خلال الفصل.